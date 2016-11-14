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В.Рабинович і мітингувальники під Нацбанком домоглися свого: вкладникам банку "Михайлівський" повернуть гроші

В.Рабинович і мітингувальники під Нацбанком домоглися свого: вкладникам банку "Михайлівський" повернуть гроші

Київ • УНН

 • 4207 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Мітингувальникам під НБУ Вадиму Рабиновичу і його партії "За життя", а також тисячам киян вдалося домогтися від влади виконання одного зі своїх вимог: вкладникам банку Михайлівський повернуть гроші. Так політичний експерт, директор Київського інституту мирних досліджень, Андрій Мішин прокоментував рішення міжвідомчої групи, яка за участю Президента України Петра Порошенка 10 листопада зробила ряд дій до виплати грошей вкладникам банку "Михайлівський", передає УНН.

"Банк Міхайловіскій лопнув в травні 2016 року. Безстрокова акція протесту під НБУ розпочалася 8 листопада, влада відреагувала через два дні. Громадські акції організували Вадим Рабинович і його партія "За життя" і майже відразу отримали певний результат. Звичайно, це далеко не всі їхні вимоги, вони заявляють, що не розійдуться, поки не буде звільнена глава НБУ Гонтарева, поки влада не розберуться з тарифами і тп. Але як для старту - це вже позитивно, адже мова йде про заощадження 10-ти тисяч українців ", - повідомив експерт.

"Суспільство має свої важелі впливу на владу. Один з таких "важелів" - акції громадської непокори. Це законний спосіб людей захищати свої права. Як бачимо - працює. Люди вийшли, заявили, що не підуть, поки їх вимоги не виконають. Ясна річ, що влада швидше за все буде впиратися, але перша ластівка є ", - прокоментував Андрій Мішин.

Експерт відзначив тенденцію підтримки акції Рабиновича іншими політичними фігурами, так, Надія Савченко підтримала мітинг під НБУ минулого тижня.

"Як правило, людей навколо себе об'єднує новий політичний лідер, в даній ситуації - це Вадим Рабинович і його партія" За Життя ". Минулого тижня до них приєдналася Надія Савченко, це як ланцюгова реакція, перший вийти не побоявся, що і зробив Рабинович, а решта по інерції підтягнуться. Головне в цьому - що є результати, які захищають інтереси людей. Більш того - тепер це прецедент, завдяки позиції суспільства щодо банку "Михайлівський", вкладники інших, а їх в Україні близько 60-ти банків, що лопнули мають шанс на виплати ", - підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 10 листопада, відбулося перше засідання міжвідомчої групи, яка повинна розробити механізм виплати компенсацій клієнтам банку "Михайлівського".

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, розглядається чотири варіанти повернення коштів: звичайним способом через Фонд; за рахунок акціонерів "Михайлівського"; за допомогою спеціального закону; а також якийсь альтернативний спосіб, який не передбачає залучення Фонду гарантування вкладів.

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