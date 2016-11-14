В.Рабинович і мітингувальники під Нацбанком домоглися свого: вкладникам банку "Михайлівський" повернуть гроші

"Банк Міхайловіскій лопнув в травні 2016 року. Безстрокова акція протесту під НБУ розпочалася 8 листопада, влада відреагувала через два дні. Громадські акції організували Вадим Рабинович і його партія "За життя" і майже відразу отримали певний результат. Звичайно, це далеко не всі їхні вимоги, вони заявляють, що не розійдуться, поки не буде звільнена глава НБУ Гонтарева, поки влада не розберуться з тарифами і тп. Але як для старту - це вже позитивно, адже мова йде про заощадження 10-ти тисяч українців ", - повідомив експерт.

"Суспільство має свої важелі впливу на владу. Один з таких "важелів" - акції громадської непокори. Це законний спосіб людей захищати свої права. Як бачимо - працює. Люди вийшли, заявили, що не підуть, поки їх вимоги не виконають. Ясна річ, що влада швидше за все буде впиратися, але перша ластівка є ", - прокоментував Андрій Мішин.

Експерт відзначив тенденцію підтримки акції Рабиновича іншими політичними фігурами, так, Надія Савченко підтримала мітинг під НБУ минулого тижня.

"Як правило, людей навколо себе об'єднує новий політичний лідер, в даній ситуації - це Вадим Рабинович і його партія" За Життя ". Минулого тижня до них приєдналася Надія Савченко, це як ланцюгова реакція, перший вийти не побоявся, що і зробив Рабинович, а решта по інерції підтягнуться. Головне в цьому - що є результати, які захищають інтереси людей. Більш того - тепер це прецедент, завдяки позиції суспільства щодо банку "Михайлівський", вкладники інших, а їх в Україні близько 60-ти банків, що лопнули мають шанс на виплати ", - підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 10 листопада, відбулося перше засідання міжвідомчої групи, яка повинна розробити механізм виплати компенсацій клієнтам банку "Михайлівського".

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, розглядається чотири варіанти повернення коштів: звичайним способом через Фонд; за рахунок акціонерів "Михайлівського"; за допомогою спеціального закону; а також якийсь альтернативний спосіб, який не передбачає залучення Фонду гарантування вкладів.