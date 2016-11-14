В.Рабинович и митингующие под нацбанком добились своего: вкладчикам банка “Михайловский” вернут деньги

“Банк Михайловиский лопнул в мае 2016 года. Бессрочная акция протеста под НБУ началась 8 ноября, власти отреагировали через два дня. Общественные акции организовали Вадим Рабинович и его партия „За життя“ и почти сразу получили определенный результат. Конечно, это далеко не все их требования, они заявляют, что не разойдутся, пока не будет уволена глава НБУ Гонтарева, пока власти не разберутся с тарифами и тп. Но как для старта — это уже позитивно, ведь речь идет о сбережениях 10-ти тысяч украинцев”, — сообщил эксперт.

“Общество имеет свои рычаги влияния на власть. Один из таких „рычагов“ — акции общественного неповиновения. Это законный способ людей защищать свои права. Как видим — работает. Люди вышли, заявили, что не уйдут, пока их требования не выполнят. Понятное дело, что власть скорее всего будет упираться, но первая ласточка есть”, — прокомментировал Андрей Мишин.

Эксперт отметил тенденцию поддержки акции Рабиновича другими политическими фигурами, так, Надежда Савченко поддержала митинг под НБУ на прошлой неделе.

“Как правило, людей вокруг себя объединяет новый политический лидер, в данной ситуации — это Вадим Рабинович и его партия „За Життя“. На прошлой неделе к ним присоединилась Надежда Савченко, это как цепная реакция, первый выйти не побоялся, что и сделал Рабинович, а остальные по инерции подтянутся. Главное в этом — что есть результаты, защищающие интересы людей. Более того — теперь это прецедент, благодаря позиции общества по банку „Михайловский“, вкладчики других, а их в Украине около 60-ти лопнувших банков имеют шанс на выплаты”, — подытожил он.

Напомним, в четверг, 10 ноября, состоялось первое заседание межведомственной группы, которая должна разработать механизм выплаты компенсаций клиентам банка “Михайловского”.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, рассматривается четыре варианта возврата средств: обычным способом через Фонд; за счет акционеров “Михайловского”; при помощи специального закона; а также некий альтернативный способ, который не предусматривает привлечение Фонда гарантирования вкладов.