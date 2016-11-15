В.Путін поки не прийняв рішення про відставку О.Улюкаєва - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення про відставку затриманого міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Мені невідомо, щоб президент Путін приймав таке рішення про відставку або самостійно, або за поданням голови уряду. Поки мені про це невідомо”, — сказав Д.Пєсков.
У ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.
У свою чергу представник “Роснефти” заявив, що компанія придбала 50% акцій “Башнефть” відповідно до законодавства Росії.