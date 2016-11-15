В.Путин пока не принял решение об отставке А.Улюкаева - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке задержанного министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мне неизвестно, чтобы президент Путин принимал такое решение об отставке либо самостоятельно, либо по представлению главы правительства. Пока мне об этом неизвестно", - сказал Д.Песков.
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила бы компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.
В свою очередь представитель "Роснефти" заявил, что компания приобрела 50% акций "Башнефть" в соответствии с законодательством России.