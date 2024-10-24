Затримання начальника ТЦК на Тернопільщині підтвердили у прокуратурі: вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації
Київ • УНН
Керівник районного ТЦК вимагав талони на 1000 л дизпалива за відстрочку від мобілізації. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади та конфіскацією майна.
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця паливні картки на одну тисячу літрів дизелю за відстрочку від призову на військову службу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.
Деталі
Повідомлено про підозру 45-річному начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За даними слідства, полковник вимагав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду у вигляді талонів на 1000 літрів дизельного палива, що еквівалентно 1000 доларів США, за вирішення питання щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
У разі відмови надати хабар посадовець запевнив чоловіка, що його призвуть до армії та скерують на передову.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави, а також відсторонено від виконання службових обов'язків.
Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Раніше УНН з посиланням на власні джерела повідомляв, що в центрі Тернополя затримали керівника одного із районних територіальних центрів комплектування на хабаря талонами на 1000 літрів пального за те, що пообіцяв не мобілізовувати чоловіка.