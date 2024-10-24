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Задержание начальника ТЦК на Тернопольщине подтвердили в прокуратуре: требовал талоны на топливо за отсрочку от мобилизации

Задержание начальника ТЦК на Тернопольщине подтвердили в прокуратуре: требовал талоны на топливо за отсрочку от мобилизации

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:15  •  6548 просмотра

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Руководитель районного ТЦК требовал талоны на 1000 л дизтоплива за отсрочку от мобилизации. Ему грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать должности и конфискацией имущества.

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник требовал у предпринимателя топливные карточки на одну тысячу литров дизеля за отсрочку от призыва на военную службу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. 

Детали

Сообщено о подозрении 45-летнему начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. 

По данным следствия, полковник требовал от военнообязанного неправомерную выгоду в виде талонов на 1000 литров дизельного топлива, что эквивалентно 1000 долларов США, за решение вопроса о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

 В случае отказа дать взятку чиновник заверил мужчину, что его призовут в армию и направят на передовую.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 240 тысяч гривен залога, а также отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

Ранее УНН со ссылкой на собственные источники сообщал, что в центре Тернополя задержали руководителя одного из районных территориальных центров комплектования на взятке талонами на 1000 литров топлива за то, что пообещал не мобилизовать мужчину.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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