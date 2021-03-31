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В Португалії затримали італійського мафіозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці Португалії затриманий один з лідерів італійської організованого злочинного угруповання "Ндрангета", якого розшукували два роки був. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

44-річний Франческо Пелле знаходився в списку найбільш небезпечних злочинців в бігах. За відомостями щоденного італійського видання Corriere della Sera, Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від COVID-19.

Злочинець переховувався від правосуддя з червня 2019 року. В Італії він був засуджений до довічного ув'язнення як замовник вбивства подружжя члена ворожого мафіозного клану в області Калабрія, вчиненого в грудні 2006 року.

Відповіддю на вбивство жінки стало збройне зіткнення двох протиборчих мафіозних угруповань в Дуйсбурзі на заході Німеччини влітку 2007 року. Тоді перед піцерією в центрі міста були застрелені шість осіб.

Нагадаємо

Італійська поліція в понеділок заарештувала 49 осіб, включаючи мера в ході операції проти мафії "Ндрангета", що базується в Калабрії.

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