В Португалии задержали итальянского мафиози

Детали

44-летний Франческо Пелле находился в списке самых опасных преступников в бегах. По сведениям ежедневного итальянского издания Corriere della Sera, Пелле был взят под стражу в одной из клиник Лиссабона, где проходил курс лечения от COVID-19.

Преступник скрывался от правосудия с июня 2019 года. В Италии он был приговорен к пожизненному заключению как заказчик убийства супругов члена враждебного мафиозного клана в области Калабрия, совершенного в декабре 2006 года.

Ответом на убийство женщины стало вооруженное столкновение двух противоборствующих мафиозных группировок в Дуйсбурге на западе Германии летом 2007 года. Тогда перед пиццерией в центре города были застрелены шесть человек.

Напомним

Итальянская полиция в понедельник арестовала 49 человек, включая мэра в ходе операции против мафии “Ндрангета” , базирующаяся в Калабрии.