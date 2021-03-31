В Португалии задержали итальянского мафиози
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице Португалии задержан один из лидеров итальянской организованной преступной группировки "Ндрангета", который два года был в бегах. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
44-летний Франческо Пелле находился в списке самых опасных преступников в бегах. По сведениям ежедневного итальянского издания Corriere della Sera, Пелле был взят под стражу в одной из клиник Лиссабона, где проходил курс лечения от COVID-19.
Преступник скрывался от правосудия с июня 2019 года. В Италии он был приговорен к пожизненному заключению как заказчик убийства супругов члена враждебного мафиозного клана в области Калабрия, совершенного в декабре 2006 года.
Ответом на убийство женщины стало вооруженное столкновение двух противоборствующих мафиозных группировок в Дуйсбурге на западе Германии летом 2007 года. Тогда перед пиццерией в центре города были застрелены шесть человек.
Напомним
Итальянская полиция в понедельник арестовала 49 человек, включая мэра в ходе операции против мафии “Ндрангета” , базирующаяся в Калабрии.