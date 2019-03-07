В польському Сеймі назвали дату наступної Парламентської асамблеї Україна-Польща
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Наступна зустріч Парламентської асамблеї України і Республіки Польща запланована на 30 червня. Про це заявив віце-маршалок Сейму Польщі Рішард Терлецький у четвер в ході одинадцятої сесії Парламентської асамблеї України і Республіки Польща.
“Дякую за цю зустріч, вона відбувається невдовзі після попередньої, чим ми хочемо підтвердити наше бажання до інтенсифікації нашої співпраці, передусім, парламентської... Коли ми планували сьогоднішній візит, ми вже тоді планували наступну зустріч 30 червня у Люблені з нагоди річниці Любленської Унії”, — сказав Терлецький.
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Нагадаємо, у Києві у четвер, 7 березня, відкрилася 11-а сесія Парламентської асамблеї України і Республіки Польща.