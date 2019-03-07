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Польща має підтримувати Україну в міжнародних організаціях заради безпеки - Сейм

Польща має підтримувати Україну в міжнародних організаціях заради безпеки - Сейм

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Польща заради міжнародної та власної безпеки повинна підтримувати Україну в усіх міжнародних організаціях. Про це заявив віце-маршалок Сейму Польщі Рішард Терлецький в ході одинадцятої сесії Парламентської асамблеї України і Польща, передає УНН.

За його словами, ситуація, яка наразі відбувається на Донбасі і в Криму, протирічить міжнародній справедливості та всім договорам, які діють в міжнародному просторі.

"Отже зараз ми повинні виконати наступний крок і ми повинні допомагати Україні. Ця дипломатична робота дуже важлива, і Польща на шляху турботи про міжнародну безпеку, і, звісно, безпосередньо власну безпеку, повинна підтримувати Україну всюди, де це можливо – в ЄС, ООН, в усіх міжнародних організаціях, де ми можемо промовляти, ми повинні згадувати про мир, незалежність і територіальну цілісність нашого східного сусіда", - підкреслив Терлецький.

Він зазначив, що Польща дуже серйозно ставиться до власної безпеки після того, як зрозуміла ситуацію в Україні.

"Вперше таке відбулось в Європі, що якась країна силою позбавлена частини своєї території. І це відбувається на очах міжнародного суспільства, і нічого не вдалось зробити", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві відкрилася 11-а сесія Парламентської асамблеї України і Польщі.

Українські Національні Новини

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