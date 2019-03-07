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Польша должна поддерживать Украину в международных организациях ради безопасности - Сейм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Польша ради международной и собственной безопасности должна поддерживать Украину во всех международных организациях. Об этом заявил вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий в ходе одиннадцатой сессии Парламентской ассамблеи Украины и Польши, передает УНН.

По его словам, ситуация, которая сейчас происходит на Донбассе и в Крыму, противоречит международной справедливости и всем договорам, действующим в международном пространстве.

"Так что сейчас мы должны выполнить следующий шаг и мы должны помогать Украине. Эта дипломатическая работа очень важна, и Польша на пути заботы о международной безопасности, и, конечно, непосредственно собственной безопасности, должна поддерживать Украину везде, где это возможно - в ЕС, ООН, во всех международных организациях, где мы можем говорить, мы должны вспоминать о мире, независимости и территориальной целостности нашего восточного соседа", - подчеркнул Терлецкий.

Он отметил, что Польша очень серьезно относится к собственной безопасности после того, как поняла ситуацию в Украине.

"Впервые такое произошло в Европе, что какая-то страна силой лишена части своей территории. И это происходит на глазах международного общества, и ничего не удалось сделать", - заявил он.

Напомним, в Киеве открылась одиннадцатая сессия Парламентской ассамблеи Украины и Польши.

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