Україна і Польща зібралися на парламентську асамблею

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві у четвер, 7 березня, відкрилася 11-а сесія Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, передає УНН.

Сесію відкрила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Вона нагадала, що безпека Європи і світу сьогодні залежить від того, наскільки Україна, Польща і ще декілька країн в Європі, США, Канада, і ті хто розуміють масштаб загрози, зможуть об’єднатись.

"Переконана, що Польща має особливу місію, щоб, усвідомлюючи цю загрозу, комунікувати це і виводити європейців із зони комфорту, де зараз перебуває багато європейських країн", - сказала вона.

Після виступу Сироїд слово взяв віце-маршалок сейму Польщі Ришард Терлецький.

Нагадаємо, Польща підтримала євроатлантичні прагнення України.

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