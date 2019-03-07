Україна і Польща зібралися на парламентську асамблею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві у четвер, 7 березня, відкрилася 11-а сесія Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, передає УНН.
Сесію відкрила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Вона нагадала, що безпека Європи і світу сьогодні залежить від того, наскільки Україна, Польща і ще декілька країн в Європі, США, Канада, і ті хто розуміють масштаб загрози, зможуть об’єднатись.
"Переконана, що Польща має особливу місію, щоб, усвідомлюючи цю загрозу, комунікувати це і виводити європейців із зони комфорту, де зараз перебуває багато європейських країн", - сказала вона.
Після виступу Сироїд слово взяв віце-маршалок сейму Польщі Ришард Терлецький.
Нагадаємо, Польща підтримала євроатлантичні прагнення України.