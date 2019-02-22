Литва та Польща підтримали євроатлантичні прагнення України

"Я був радий отримати чіткі запевнення наших польських та литовських друзів щодо підтримки євроатлантичних прагнень українського народу й Української держави, оскільки сьогодні Україна боронить не лише свій суверенітет, а й свободу і демократію на Східному флангу НАТО", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України прибув до Польщі на зустріч з литовсько-польсько-українською бригадою.