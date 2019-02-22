Президент прибув до Польщі на зустріч з литовсько-польсько-українською бригадою

"Президент України Петро Порошенко вже прибув з візитом до Польщі (м.Люблін). Відвідає разом з Президентами Польщі і Литви ЛИТПОЛУКРБРИГ, проведе тристоронні переговори та зустрінеться з українською громадою", - написав Дещиця.



Так, литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького — це багатонаціональна військова бригада, створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України.



Як повідомляв УНН, 28 грудня Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом міністрів України стосовно створення спільної військової частини.