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Президент прибув до Польщі на зустріч з литовсько-польсько-українською бригадою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув до Республіки Польща для відвідання штаб-квартири литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ та зустрічі з українською громадою. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Президент України Петро Порошенко вже прибув з візитом до Польщі (м.Люблін). Відвідає разом з Президентами Польщі і Литви ЛИТПОЛУКРБРИГ, проведе тристоронні переговори та зустрінеться з українською громадою", - написав Дещиця.

Так, литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького — це багатонаціональна військова бригада, створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України.

Як повідомляв УНН, 28 грудня Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом міністрів України стосовно створення спільної військової частини.

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