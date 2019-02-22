Президент прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой

"Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл с визитом в Польшу (Люблин). Посетит вместе с президентами Польши и Литвы ЛитПолУкрбрига, проведет трехсторонние переговоры и встретится с украинской общиной", - написал Дещица.



Так, литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского - это многонациональная военная бригада, созданная в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.



Как сообщал УНН, 28 декабря Президент подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части.