Президент прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64718 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126299 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127472 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128163 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124334 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 158266 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117775 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой

Президент прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой

Киев  •  УНН

 • 8090 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Республику Польша для посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг и встречи с украинской общиной. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл с визитом в Польшу (Люблин). Посетит вместе с президентами Польши и Литвы ЛитПолУкрбрига, проведет трехсторонние переговоры и встретится с украинской общиной", - написал Дещица.

Так, литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского - это многонациональная военная бригада, созданная в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.

Как сообщал УНН, 28 декабря Президент подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части.

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