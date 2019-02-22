Президент прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Республику Польша для посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг и встречи с украинской общиной. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл с визитом в Польшу (Люблин). Посетит вместе с президентами Польши и Литвы ЛитПолУкрбрига, проведет трехсторонние переговоры и встретится с украинской общиной", - написал Дещица.
Так, литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского - это многонациональная военная бригада, созданная в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.
Как сообщал УНН, 28 декабря Президент подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части.