Украина и Польша собрались на парламентскую ассамблею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве в четверг, 7 марта, открылась 11-я сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, передает УНН.
Сессию открыла заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроед. Она напомнила, что безопасность Европы и мира сегодня зависит от того, насколько Украина, Польша и еще несколько стран в Европе, США, Канада, и те кто понимают масштаб угрозы, смогут объединиться.
"Убеждена, что Польша имеет особую миссию, чтобы, осознавая эту угрозу, коммуницировать это и выводить европейцев из зоны комфорта, где находится много европейских стран", - сказала она.
После выступления Сыроед слово взял вице-маршалок сейма Польши Рышард Терлецкий.
Напомним, Польша поддержала евроатлантические стремления Украины.