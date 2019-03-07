В польском Сейме назвали дату следующей Парламентской ассамблеи Украина-Польша
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Следующая встреча Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша запланирована на 30 июня. Об этом заявил вице-маршал Сейма Польши Ришард Терлецкий в четверг в ходе одиннадцатой сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша.
"Спасибо за эту встречу, она происходит вскоре после предыдущей, чем мы хотим подтвердить наше желание к интенсификации нашего сотрудничества, прежде всего, парламентской ... Когда мы планировали сегодняшний визит, мы уже тогда планировали следующую встречу 30 июня в Люблине по случаю годовщины Любленськои унии", - сказал Терлецкий.
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Напомним, в Киеве в четверг, 7 марта, открылась одиннадцатая сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша.