В Подільському районі на американця впав балкон перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку - КМВА

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 13711 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 34114 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 33345 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 59732 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 64073 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 102551 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 104097 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 111527 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100876 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171277 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
63%
744мм
Популярнi новини

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 52360 перегляди

ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

29 травня, 03:04 • 11445 перегляди

Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

29 травня, 04:12 • 4406 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 33646 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 24653 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 59741 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 141314 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 218705 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 229198 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 233121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 25468 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 34447 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 84905 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 145008 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 83477 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

В Подільському районі на американця впав балкон перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку - КМВА

Київ • УНН

 • 564 перегляди

У Подільському районі Києва на громадянина США, який документував війну, впав балкон біля під'їзду. Він отримав травми, КМВА обіцяє допомогу та перевірку фасадів.

В Подільському районі на американця впав балкон перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку - КМВА
фото з соцмереж

В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку впав балкон. Чоловік зазнав травм. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, передає УНН.

В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності

- написав Ткаченко.

Він доручив голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями", - додав Ткаченко.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Проте за кілька хвилин голова КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що інформація не відповідає дійсності.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Віталій Кличко
Сполучені Штати
Україна
Київ
Brent
$64.42
Bitcoin
$108,771.00
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,728.83