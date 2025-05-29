В Подільському районі на американця впав балкон перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку - КМВА
Київ • УНН
У Подільському районі Києва на громадянина США, який документував війну, впав балкон біля під'їзду. Він отримав травми, КМВА обіцяє допомогу та перевірку фасадів.
В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку впав балкон. Чоловік зазнав травм. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, передає УНН.
В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності
Він доручив голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.
"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями", - додав Ткаченко.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Проте за кілька хвилин голова КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що інформація не відповідає дійсності.