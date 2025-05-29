В Подольском районе на американца упал балкон перед входом в подъезд многоквартирного дома - КГВА

В Подольском районе на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, перед входом в подъезд многоквартирного дома упал балкон. Мужчина получил травмы. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.

В Подольском районе на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы. Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности - написал Ткаченко.

Он поручил главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.

"Мы предоставим всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями", - добавил Ткаченко.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Однако через несколько минут глава КГВА Тимур Ткаченко заверил, что информация не соответствует действительности.