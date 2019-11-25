В Перу пасажирський автобус впав в яр, щонайменше 10 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, ще 20 постраждали в неділю при падінні пасажирського автобуса в яр в центральній частині Перу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
Зазначається, що постраждалі пасажири були госпіталізовані.
За попередніми даними, причиною трагедії стала втрата водієм керування транспортним засобом.
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Нагадаємо, у Словаччині, поблизу міста Нітра, шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого 12 людей загинуло та 15 отримали поранення.