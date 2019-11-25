В Перу пассажирский автобус упал в овраг, не менее 10 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 пострадали в воскресенье при падении пассажирского автобуса в овраг в центральной части Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Отмечается, что пострадавшие пассажиры были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной трагедии стала потеря водителем управления транспортным средством.
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Напомним, в Словакии, вблизи города Нитра, школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего 12 человек погибли и 15 получили ранения.