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В ОП розповіли, скільки можуть відновлювати енергооб'єкти України

В ОП розповіли, скільки можуть відновлювати енергооб'єкти України

Київ • УНН

 • 264808 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відновлення деяких енергетичних об'єктів України після ракетних ударів 15 листопада може тривати до двох тижнів. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Щодо термінів, це залежить від самого об'єкту, різні об'єкти із різним ступенем руйнування. Це десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", – розповів Тимошенко.

Додамо

За словами заступника керівника ОП, було зафіксовано 19 "прильотів" в 15 об'єктів енергозабезпечення України. Без електропостачання досі від 2 до 4 млн споживачів.

Нагадаємо

Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.

Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.

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