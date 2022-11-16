В ОП рассказали, сколько могут восстанавливать энергообъекты Украины

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"Относительно сроков, это зависит от самого объекта, разные объекты с разной степенью разрушения. Это где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", – рассказал Тимошенко.

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По словам заместителя руководителя ОП, было зафиксировано 19 "прилетов" в 15 объектов энергообеспечения Украины. Без электроснабжения до сих пор от 2 до 4 млн потребителей.

Напомним

Кирилл Тимошенко сообщил, что 15 ноября россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он назвал ситуацию "критической". Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере.

В частности, были повреждены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.