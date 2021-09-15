В ОП підтвердили: Україна може отримати системи ППО "Залізний купол"

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome (“Залізний купол”), передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Цитата

“Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome („Залізний купол“)”, — пишуть в ОПУ.

Деталі

В пресслужбі з посиланням на Politico зазначають, що відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

В ОП зазначають, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

“Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік”, — додали в пресслужбі.

Додамо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні безпекового пакету США для України, зокрема за рахунок розгортання сил ППО.

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