В ОП підтвердили: Україна може отримати системи ППО "Залізний купол"

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“Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome („Залізний купол“)”, — пишуть в ОПУ.

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В пресслужбі з посиланням на Politico зазначають, що відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.



В ОП зазначають, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

“Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік”, — додали в пресслужбі.

Додамо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні безпекового пакету США для України, зокрема за рахунок розгортання сил ППО.