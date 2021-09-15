Politico: Конгрес США не виключає передачу Україні систем "Залізний купол"

Деталі

“У версію законопроекту про оборонну політику на 2022 фінансовий рік комітету палати представників США у справах збройних сил включена поправка, яка потребує від Пентагону представлення в Конгрес звіту з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі „існуючих систем“ Україна, які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчим часом”, — йдеться в опублікованій статті Politico.

З моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році система “Залізний купол”, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. “Ізраїльські військові заявили, що „Залізний купол“ збив близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років”, — йдеться в статті.

У версії законопроекту про оборону на 2022 фінансовий рік комітету палати представників у справах збройних сил не вказується конкретна система озброєнь, яку планують передати Україні.

“Але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем говорить багато про що і що дві армійські батареї „Залізного купола“ є головними кандидатами, тому що в армії є мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку Росії”, — пише автор статті.

Довідка

“Залізний купол” розроблений в Ізраїлі компанією Rafael в партнерстві з американською Raytheon десять років тому.

З моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році “Залізний купол”, створений ізраїльською оборонної компанією, зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності в світі. Ізраїльські військові заявляли, що “Залізний купол” збив близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.