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Politico: Конгресс США не исключает передачу Украине систем "Железный купол"

Politico: Конгресс США не исключает передачу Украине систем "Железный купол"

Киев  •  УНН

 • 35198 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ряд членов Конгресса США включил в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи “Железный купол”, которая в настоящее время используется армией США, сообщило американское издание Politico, отмечает УНН.

Детали

“В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил включена поправка, требующая от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи „существующих систем“ Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время”, — говорится в опубликованной статье Politico.

С момента развертывания в Израиле в 2011 году система “Железный купол”, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. “Израильские военные заявили, что „Железный купол“ сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет”, — говорится в статье.

В версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета палаты представителей по делам вооруженных сил не указывается конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.

“Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом и что две армейские батареи „Железного купола“ являются главными кандидатами, потому что в армии есть мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России”, — пишет автор статьи.

Справка

“Железный купол” разработан в Израиле компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon десять лет назад.

С момента развертывания в Израиле в 2011 году “Железный купол”, созданный израильской оборонной компанией, зарекомендовал себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности в мире. Израильские военные заявляли, что “Железный купол” сбил около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

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