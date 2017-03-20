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В ООН розповіли, в яких продуктах найвища концентрація пестицидів

В ООН розповіли, в яких продуктах найвища концентрація пестицидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Експерти ООН закликали держави світу розробити нову угоду з посилення контролю над небезпечними пестицидами і поступово відмовитися від їх використання в сільському господарстві, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.

Так, за даними ООН, в останні роки значно зросли масштаби використання пестицидів з метою захисту сільськогосподарських культур від комах, грибків, бур'янів та інших шкідників.

"Ця тенденція призводить до вкрай негативних наслідків для навколишнього середовища і здоров'я населення. Особливу небезпеку пестициди становлять для фермерів та інших трудівників сільського господарства, а також дітей і вагітних жінок, що живуть поруч з сільськогосподарськими угіддями", - йдеться у доповіді спеціального доповідача з питань про право на харчування Хілалі Ельвера і спеціального доповідача з питань про токсичні відходи Баскута Тунджака, яка була представлена на розгляд Ради ООН з прав людини.

Так, згідно із доповіддю експертів ООН, залишки пестицидів накопичуються в навколишньому середовищі і навіть в харчових продуктах. Найвищі рівні пестицидів часто виявляють в овочах, листовій зелені і фруктах, таких як яблука, полуниця і виноград.

Водночас, через забруднені корми, пестициди акумулюються в організмі тварин. У м'ясі птиці та яйцях часто можна зустріти інсектициди, а молоко і інші молочні продукти можуть містити низку шкідливих речовин внаслідок їх біоакумуляції і накопичення в жирових тканинах тварин.

Деякі пестициди, такі як органотіни, накопичуються в морепродуктах.

Експерти також нагадали, що пестициди можуть викликати рак, хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Вони є однією з причин порушення екологічного балансу на планеті.

Зокрема, використання неонікотіноідних пестицидів призводить до загибелі бджіл, від яких безпосередньо залежить врожайність в сільському господарстві.

Так, за останні 50 років населення планети зросло більш ніж в два рази, в той час як площа орних земель збільшилася приблизно на 10%. Розвиток технології виробництва пестицидів, поряд з іншими сільськогосподарськими інноваціями, безсумнівно, сприяло збереженню темпів зростання сільськогосподарського виробництва.

Однак це відбувається на шкоду здоров'ю людини і навколишньому середовищу.

У підсумку експерти ООН закликали всі держави сприяти скороченню використання пестицидів у всьому світі і негайно заборонити використання найбільш небезпечних видів пестицидів. Спеціальні доповідачі зауважили, що існує можливість виробляти більш здорове, багате поживними речовинами продовольство при більш високій врожайності без використання або з мінімальним використанням токсичних хімічних речовин.

Нагадаємо, у вересні 2016 року міністр екології та природних ресурсів О.Семерак, виступаючи у Європарламенті, пообіцяв, що кошти на утилізацію небезпечних пестицидів будуть закладені у Держбюджеті на 2017 рік.

“Ми зарезервували кошти для вирішення цієї проблеми в цьому році і заклали їх у проект Держбюджету 2017 року”, — сказав він.

Однак, як виявилось, у Держбюджеті на 2017 рік коштів на утилізацію небезпечних відходів ніхто не передбачив.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року – даних за 2016 рік ще немає). Однак, вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

При цьому, на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок, також ніхто не перевантажив.

Також не можуть перезатарити непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

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