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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН рассказали, в каких продуктах высокая концентрация пестицидов

В ООН рассказали, в каких продуктах высокая концентрация пестицидов

Киев • УНН

 • 5442 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Эксперты ООН призвали государства мира разработать новое соглашение по усилению контроля над опасными пестицидами и постепенно отказаться от их использования в сельском хозяйстве, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

Так, по данным ООН, в последние годы значительно возросли масштабы использования пестицидов с целью защиты сельскохозяйственных культур от насекомых, грибков, сорняков и других вредителей.

"Эта тенденция приводит к крайне негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения. Особую опасность пестициды представляют для фермеров и других тружеников сельского хозяйства, а также детей и беременных женщин, живущих рядом с сельскохозяйственными угодьями", - говорится в докладе специального докладчика по вопросу о праве на питание Хилали Эльвера и специального докладчика по вопросу о токсичных отходах Баскута Тунджака, который был  представлен ​​на рассмотрение Совета ООН по правам человека.

Так, согласно докладу экспертов ООН, остатки пестицидов накапливаются в окружающей среде и даже в пищевых продуктах. Самые высокие уровни пестицидов часто обнаруживают в овощах, листовой зелени и фруктах, таких как яблоки, клубника и виноград.

В то же время, через загрязненные корма, пестициды аккумулируются в организме животных. В мясе птицы и яйцах часто можно встретить инсектициды, а молоко и другие молочные продукты могут содержать ряд вредных веществ в результате их биоаккумуляции и накопления в жировых тканях животных.

Некоторые пестициды, такие как органотины, накапливаются в морепродуктах.

Эксперты также напомнили, что пестициды могут вызвать рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Они являются одной из причин нарушения экологического баланса на планете.

В частности, использование неоникотиноидних пестицидов приводит к гибели пчел, от которых напрямую зависит урожайность в сельском хозяйстве.

Так, за последние 50 лет население планеты возросло более чем в два раза, в то время как площадь пахотных земель увеличилась примерно на 10%. Развитие технологии производства пестицидов, наряду с другими сельскохозяйственными инновациями, несомненно, способствовало сохранению темпов роста сельскохозяйственного производства.

Однако это происходит в ущерб здоровью человека и окружающей среде.

В итоге эксперты ООН призвали все государства способствовать сокращению использования пестицидов во всем мире и немедленно запретить использование наиболее опасных видов пестицидов. Специальные докладчики отметили, что существует возможность производить более здоровую, богатую питательными веществами пищу при более высокой урожайности без использования или с минимальным использованием токсичных химических веществ.

Напомним, в сентябре 2016 года министр экологии и природных ресурсов О.Семерак, выступая в Европарламенте, пообещал, что средства на утилизацию опасных пестицидов будут заложены в Госбюджете на 2017 год.

"Мы зарезервировали средства для решения этой проблемы в этом году и заложили их в проект госбюджета 2017 года", - сказал он.

Однако, как оказалось, в Госбюджете на 2017 год средств на утилизацию опасных отходов никто не предусмотрел .

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года - данных за 2016 год еще нет). Однако, уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

При этом, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестицидов, а это около 20 бочек, также никто не перезатаривал .

Также могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены у домов людей. Недавно были выделены средства на перезатаривание яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте .

В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаруженый ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей .

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей .

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