В.Омелян: уряд уже в січні може розглянути кандидатури на посади керівників МА "Бориспіль" та Маріупольського порту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує, що в січні уряд розгляне обрані номінаційним комітетом кандидатури на посади керівників аеропорту "Бориспіль" та Маріупольського порту. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками зустрічі з Генеральним Директором з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, номінаційний комітет обрав переможців (на посади керівників МА "Бориспіль" та Маріупольського порту - ред.) минулого року, вони внесені на розгляд уряду, і я сподіваюсь, що це відбудеться в січні. Щонайменше технічно", - зазначив В.Омелян.
Нагадаємо, 1 грудня 2016 року завершився конкурс на керівників аеропорту “Бориспіль”, державного підприємства “Укрхімтрансаміак” та держпідприємства “Маріупольський морський торговий порт”.
Комітет з призначень обрав за конкурсом та рекомендував на посаду керівника “Борисполя” — Павла Рябікіна, “Укрхімтрансаміака” — Павла Шебесту, “Маріупольського порту” — Олександра Олійника.