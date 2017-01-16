В.Омелян: правительство уже в январе может рассмотреть кандидатуры на должности руководителей аэропорта "Борисполь" и Мариупольского порта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает, что в январе правительство рассмотрит выбранные номинационным комитетом кандидатуры на должности руководителей аэропорта "Борисполь" и Мариупольского порта. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам встречи с Генеральным Директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете, номинационный комитет выбрал победителей (на должности руководителей аэропорта "Борисполь" и Мариупольского порта - ред.) в прошлом году, они внесены на рассмотрение правительства, и я надеюсь, что это произойдет в январе. По меньшей мере технически", - отметил В.Омелян.
Напомним, 1 декабря 2016 года завершился конкурс на руководителей аэропорта "Борисполь", государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" и госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт".
Комитет по назначениям выбрал по конкурсу и рекомендовал на должность руководителя "Борисполя" - Павла Рябикина, "Укрхимтрансаммиак" - Павла Шебеста, "Мариупольского порта" - Александра Олейника.