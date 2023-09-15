В олігархічних кланів в Україні немає майбутнього: Зеленський провів важливу нараду

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Глава держави наголосив, що поряд із найголовнішим викликом сьогодення з відбиття агресії РФ українська влада також має працювати над подоланням зовнішніх, внутрішніх загроз та реалізацією інших елементів, зокрема щодо забезпечення справедливості для наших громадян.

Для цього, як зазначив Володимир Зеленський, потрібні кроки, що дадуть змогу забезпечити реалізацію справедливості, яку відчуватимуть люди.

«Такі заходи надзвичайно потрібні, і вони повинні мати дуже конкретні прояви у державній політиці», – акцентував Президент.

З огляду на це учасники наради запропонували підготувати концепт посилення стійкості демократії в Україні та розробити покроковий план його реалізації.

У відповідь Глава держави зазначив, що заходи, які міститимуться в концепті, мають стосуватися абсолютно всього: захисту національної безпеки України, остаточного очищення від олігархічного та корупційного впливу тощо.

Президент подякував правоохоронцям за всю зроблену ними роботу, особливо за результати останніх місяців.

«Ми бачимо дуже чітко, що в олігархічних кланів в Україні немає майбутнього. Це очевидно з тих кримінальних проваджень, які реалізувалися правоохоронними, антикорупційними органами. Це має дати довгострокові результати», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, на переконання Президента, держава має забезпечити довгострокові ефективні гарантії того, що за будь-якого розвитку ситуації в Росії Україна буде захищена від діяльності, спрямованої на підрив демократії всередині нашої країни.

«Ми повинні захистити нашу державу, устрій, наші цінності, передусім свободи й демократії», – наголосив він.

Додамо

За даними ОП, учасники зустрічі також погодилися, що концепт має містити кроки в напрямі підтримки розвитку конкуренції, демонополізації та справедливого розподілу ресурсів, розвитку прозорих механізмів взаємодії з державою.

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та інші органи державної влади мають здійснити низку кроків щодо зміцнення парламентаризму та можливостей виборців впливати на управління державою, щодо посилення інституційних спроможностей органів державної влади, зокрема органів правопорядку, прокуратури та антикорупційних органів, розвитку судової влади, реалізації гарантій політики рівності у відносинах між державою та всіма економічними суб’єктами, розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави тощо.

«Справедливість важлива для нас. Відповідна політична воля є. І завдяки системній і злагодженій роботі державних інституцій в Україні, а також підтримці громадянського суспільства, я впевнений, ми можемо все це реалізувати», – резюмував Президент.

У зустрічі взяли участь: Генеральний прокурор Андрій Костін, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, голова Національної поліції України Іван Вигівський, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр юстиції України Денис Малюська, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.