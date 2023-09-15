У олигархических кланов в Украине нет будущего: Зеленский провел важное совещание

Детали

Глава государства подчеркнул, что наряду с главным вызовом современности по отражению агрессии рф украинская власть также должна работать над преодолением внешних, внутренних угроз и реализацией других элементов, в частности по обеспечению справедливости для наших граждан.

Для этого, как отметил Владимир Зеленский, нужны шаги, которые позволят обеспечить реализацию справедливости, которую будут чувствовать люди.

«Такие меры чрезвычайно нужны, и они должны иметь очень конкретные проявления в государственной политике», – акцентировал Президент.

Учитывая это, участники совещания предложили подготовить концепт усиления устойчивости демократии в Украине и разработать пошаговый план его реализации.

В ответ Глава государства отметил, что меры, которые будут содержаться в концепте, должны касаться абсолютно всего: защиты национальной безопасности Украины, окончательного очищения от олигархического и коррупционного влияния и тому подобное.

Президент поблагодарил правоохранителей за всю проделанную ими работу, особенно за результаты последних месяцев.

«Мы видим очень четко, что у олигархических кланов в Украине нет будущего. Это очевидно из тех уголовных производств, которые реализовались правоохранительными, антикоррупционными органами. Это должно дать долгосрочные результаты», – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, по убеждению Президента, государство должно обеспечить долгосрочные эффективные гарантии того, что при любом развитии ситуации в россии Украина будет защищена от деятельности, направленной на подрыв демократии внутри нашей страны.

«Мы должны защитить наше государство, устройство, наши ценности, прежде всего свободы и демократии», – подчеркнул он.

Добавим

По данным ОП, участники встречи также согласились, что концепт должен содержать шаги в направлении поддержки развития конкуренции, демонополизации и справедливого распределения ресурсов, развития прозрачных механизмов взаимодействия с государством.

Кабинет Министров Украины, Верховная Рада и другие органы государственной власти должны осуществить ряд шагов по укреплению парламентаризма и возможностей избирателей влиять на управление государством, по усилению институциональных возможностей органов государственной власти, в частности органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов, развития судебной власти, реализации гарантий политики равенства в отношениях между государством и всеми экономическими субъектами, расширение возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курса государства.

«Справедливость важна для нас. Соответствующая политическая воля есть. И благодаря системной и слаженной работе государственных институтов в Украине, а также поддержке гражданского общества, я уверен, мы можем все это реализовать», – резюмировал Президент.

Во встрече приняли участие: Генеральный прокурор Андрей Костин, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, председатель Национальной полиции Украины Иван Выгивский, председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, председатель Службы безопасности Василий Малюк, министр юстиции Украины Денис Малюска, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук, директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.