В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунала серія вибухів

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Федоров написав, що вже другий день поспіль "щось погане" відбувається в окупантів на Мелітопольському напрямі.

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"Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака. Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї", — йдеться у повідомленні Федорова.

Нагадаємо, за даними Національного центру спротиву, окупанти примусово повертають депортованих жителів на лінію фронту на Запоріжжі, щоб використати їх як "живий щит".

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