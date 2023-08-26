В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремела серия взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В ночь на 26 августа в районе временно оккупированного Токмака в Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров написал, что уже второй день подряд "что-то плохое" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.
Цитата
"Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпенье, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака. Продолжилось сегодня на рассвете: снова мелитопольцы на севере города, со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдалеке в 4:30, потом ближе и громче после 5-ти и снова вдалеке после 6-ти", — говорится в сообщении Федорова.
Напомним, по данным Национального центра сопротивления, оккупанты принудительно возвращают депортированных жителей на линию фронта в Запорожье, чтобы использовать их как "живой щит".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы - видео