В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремела серия взрывов

Детали

Федоров написал, что уже второй день подряд "что-то плохое" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.

Цитата

"Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпенье, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака. Продолжилось сегодня на рассвете: снова мелитопольцы на севере города, со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдалеке в 4:30, потом ближе и громче после 5-ти и снова вдалеке после 6-ти", — говорится в сообщении Федорова.

Напомним, по данным Национального центра сопротивления, оккупанты принудительно возвращают депортированных жителей на линию фронта в Запорожье, чтобы использовать их как "живой щит".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы - видео