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В окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи - відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram опублікував відео "бавовни" в тимчасово окупованому Токмаку Заорізької області. На місці події спалахнула сильна пожежа, передає УНН.

Деталі

"Гаряче у т.о. Токмаку. Палкі вітання окупантам передані", - прокоментував відео Федоров.

Доповнення

Напередодні вибухи лунали в тимчасово окупованому Маріуполі

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у середу на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400.

А також в центрі Донецька було чути три потужні прильоти, періодичність між пострілами становила приблизно хвилину.

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