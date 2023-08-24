В окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи - відео
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram опублікував відео "бавовни" в тимчасово окупованому Токмаку Заорізької області. На місці події спалахнула сильна пожежа, передає УНН.
Деталі
"Гаряче у т.о. Токмаку. Палкі вітання окупантам передані", - прокоментував відео Федоров.
Доповнення
Напередодні вибухи лунали в тимчасово окупованому Маріуполі.
Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у середу на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400.
А також в центрі Донецька було чути три потужні прильоти, періодичність між пострілами становила приблизно хвилину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Там була інша ціль" - Буданов про нещодавні вибухи біля Кримського мосту