В окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи - відео

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"Гаряче у т.о. Токмаку. Палкі вітання окупантам передані", - прокоментував відео Федоров.

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Напередодні вибухи лунали в тимчасово окупованому Маріуполі.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у середу на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400.

А також в центрі Донецька було чути три потужні прильоти, періодичність між пострілами становила приблизно хвилину.

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