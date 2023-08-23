У центрі Донецька пролунали три потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В центрі Донецька було чути три потужні прильоти, періодичність між пострілами становила приблизно хвилину, пише УНН із посиланням на "мера" мыста олексія кулемзіна.
Деталі
Так звана місцева влада повідомляє, що центр Донецька перебуває під обстрілом. За словами "мера" міста олексія кулемзіна, у зоні ризику знаходиться кордон між Ворошилівським та Київським районами.
Доповнення
Як сьогодні повідомляв УНН, у тимчасово окупованому Криму повідомили про новий “приліт” по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут.