У центрі Донецька пролунали три потужні вибухи

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Так звана місцева влада повідомляє, що центр Донецька перебуває під обстрілом. За словами "мера" міста олексія кулемзіна, у зоні ризику знаходиться кордон між Ворошилівським та Київським районами.

Доповнення

Як сьогодні повідомляв УНН, у тимчасово окупованому Криму повідомили про новий “приліт” по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут.