В центре Донецка прогремели три мощных взрыва

Детали

Так называемые местные власти сообщают, что центр Донецка находится под обстрелом. По словам "мэра" города алексея кулемзина, в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами.

Дополнение

Как сегодня сообщал УНН, во временно оккупированном Крыму сообщили о новом “прилете” по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.