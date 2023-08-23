В центре Донецка прогремели три мощных взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В центре Донецка было слышно три мощных прилета, периодичность между выстрелами составляла примерно минуту, пишет УНН со ссылкой на "мэра" города алексея кулемзина.
Детали
Так называемые местные власти сообщают, что центр Донецка находится под обстрелом. По словам "мэра" города алексея кулемзина, в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами.
Дополнение
Как сегодня сообщал УНН, во временно оккупированном Крыму сообщили о новом “прилете” по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.