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19:26 • 32050 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 88827 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103705 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104241 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98579 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89081 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109039 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130976 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168943 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200181 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

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Актуальное
В центре Донецка прогремели три мощных взрыва

В центре Донецка прогремели три мощных взрыва

Киев • УНН

 • 4425834 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В центре Донецка было слышно три мощных прилета, периодичность между выстрелами составляла примерно минуту, пишет УНН со ссылкой на "мэра" города алексея кулемзина.

Детали

Так называемые местные власти сообщают, что центр Донецка находится под обстрелом. По словам "мэра" города алексея кулемзина, в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами.

Дополнение

Как сегодня сообщал УНН, во временно оккупированном Крыму сообщили о новом “прилете” по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.

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