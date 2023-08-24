В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы - видео

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"Горячо в т.о. Токмаке. Горячие приветы оккупантам переданы", - прокомментировал видео Федоров.

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Накануне взрывы раздавались во временно оккупированном Мариуполе.

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило уничтожение в среду на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400.

А также в центре Донецка было слышно три мощных прилета, периодичность между выстрелами составляла примерно минуту.

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