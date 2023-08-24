В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы - видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа УНН. Городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram опубликовал видео "хлопка" во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар, передает УНН.
Детали
"Горячо в т.о. Токмаке. Горячие приветы оккупантам переданы", - прокомментировал видео Федоров.
Дополнение
Накануне взрывы раздавались во временно оккупированном Мариуполе.
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило уничтожение в среду на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400.
А также в центре Донецка было слышно три мощных прилета, периодичность между выстрелами составляла примерно минуту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Там была другая цель" - Буданов о недавних взрывах возле Крымского моста