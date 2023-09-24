В окупованому Токмаку мешканці знову чують вибухи - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі мешканці знову чують гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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«Токмак. Мешканці знову чують гучні вибухи. Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакувати речі пакетуватися і їхати на росію», - написав Федоров.
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Раніше Федоров повідомляв, що в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі були прильоти.