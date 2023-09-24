В окупованому Токмаку мешканці знову чують вибухи - Федоров

Цитата

«Токмак. Мешканці знову чують гучні вибухи. Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакувати речі пакетуватися і їхати на росію», - написав Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі були прильоти.