В оккупированном Токмаке жители снова слышат взрывы - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье жители снова слышат громкие взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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«Токмак. Жители снова слышат громкие взрывы. Оккупантам стоит воспринимать это как намек: время паковать вещи паковаться и ехать на россию», - написал Федоров.
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Ранее Федоров сообщал, что во временно оккупированном Токмаке на Запорожье были прилеты.