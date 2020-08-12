В окупованому Криму відкрито 125 справ за ухиляння від "служби" в армії РФ – правозахисники

"КПГ у липні зафіксувала 8 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ст. 328 КК РФ (Ухиляння від служби у Збройних силах РФ) і 9 нових вироків, ухвалених за цією статтею", - йдеться в огляді.

Так, з них 4 — у "Ленінському районному суді Севастополя" ("суддя" Анатолій Василенко), 3 — у "Центральному районному суді Сімферополя" ("судді" Сергій Деменок і Віктор Можелянський), 1 — у "Нижньогірському районному суді" ("суддя" Катерина Солодовник) і 1 — у "Первомайському районному суді" ("суддя" Анна Климова).

"Усього на кінець липня КПГ зафіксувала 125 кримінальних справ за ухиляння від служби у ЗС РФ, що передані на розгляд до "судів" Криму. За 113 з них уже ухвалено вироки, ще 12 перебувають на стадії розгляду", - повідомили правозахисники.

Нагадаємо, що у Криму почали штрафувати громадян за перетин КПВВ з українським паспортом.