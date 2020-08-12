У Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У липні російські прикордонники почали штрафувати жителів окупованого Криму через спробу перетнути КПВВ на адмінмежі за паспортом громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на липневий моніторинговий огляд щодо прав людини в Криму, оприлюднений Кримською правозахисною групою.
“Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ у липні стали штрафувати жителів Криму за ч. 1 ст. 18.1 КпАП РФ "Порушення правил перетину кордону РФ“ через спробу перетнути КПВВ з Кримом за паспортом громадянина України”, — зазначено в огляді.
Так, за твердженням ФСБ, український паспорт для в’їзду (виїзду) на півострів є недійсним для тих, хто мешкає в Криму.
“Для перетину КПВВ російські прикордонники вимагають від мешканців Криму пред’являти виключно паспорт громадянина РФ, виданий в Криму в порушення міжнародних норм. Таким чином, дії прикордонників продовжують політику російської влади щодо нав’язування громадянства РФ мешканцям Криму”, — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, повідомляється, що співробітники прикордонної служби ФСБ РФ тепер вручають жителям Криму повідомлення про те, що вони в змозі лише один раз покинути півострів і повернутися назад (раніше повідомлення про це було усним).
За умов спроби повторно виїхати з Криму їм буде відмовлено у виїзді до завершення “карантинних” обмежень.
Обмеження у формі одноразового виїзду влади РФ формально пояснюють боротьбою з поширенням COVID-19 в Криму. Утім водночас до Криму щодня прибувають десятки літаків з Москви, яка є найбільш інфікованим регіоном РФ, де кількість активних хворих COVID-19 у кілька разів перевищує загальну кількість таких недужих у всій Україні, вказано в огляді.
Нагадаємо, що за два дні КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом перетнули понад 2,5 тис. осіб.