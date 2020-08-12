В Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В июле российские пограничники начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПВВ на админчерте по паспорту гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на июльский мониторинговый обзор по правам человека в Крыму, обнародованный Крымской правозащитной группой.
"Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ "Нарушение правил пересечения границы РФ" за попытки пересечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины", - говорится в обзоре.
Так, по утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для тех, кто живет в Крыму.
"Для пересечения КПВВ российские пограничники требуют от жителей Крыма предъявлять исключительно паспорт гражданина РФ, выданный в Крыму в нарушение международных норм. Таким образом, действия пограничников продолжают политику российских властей по навязыванию гражданства РФ жителям Крыма", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что сотрудники пограничной службы ФСБ РФ теперь вручают жителям Крыма сообщение о том, что они могут только один раз покинуть полуостров и вернуться обратно (ранее сообщение об этом было устным).
При попытке повторно выехать из Крыма им будет отказано в выезде до завершения "карантинных" ограничений.
Ограничения в форме однократного выезда власти РФ формально объясняют борьбой с распространением COVID-19 в Крыму. Впрочем в то же время в Крым ежедневно прибывают десятки самолетов из Москвы, которая является наиболее инфицированным регионом РФ, где количество активных больных COVID-19 в несколько раз превышает общее количество таких больных по всей Украине, указано в обзоре.
Напомним, что за два дня КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом пересекли более 2,5 тыс. человек.