В оккупированном Крыму открыто 125 дел за уклонение от "службы" в армии РФ - правозащитники

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102870 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128265 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108147 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128435 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101460 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102241 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В оккупированном Крыму открыто 125 дел за уклонение от "службы" в армии РФ - правозащитники

В оккупированном Крыму открыто 125 дел за уклонение от "службы" в армии РФ - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 13752 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В июле этого года в аннексированном Крыму возбудили 8 новых уголовных дел и вынесли 9 новых приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. Всего на конец июля зафиксировано 125 подобных уголовных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый обзор с правами человека в оккупированном Крыму.

"КПГ в июле зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, принятых по этой статье", - говорится в обзоре.

Так, из них 4 - в "Ленинском районном суде Севастополя" ("судья" Анатолий Василенко), 3 - в "Центральном районном суде Симферополя" ("судьи" Сергей Деменок и Виктор Можелянский), 1 - в "Нижнегорском районном суде" ("судья" Екатерина Солодовник) и 1 - в "Первомайском районном суде" ("судья" Анна Климова).

"Всего на конец июля КПГ зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения", - сообщили правозащитники.

Напомним, что в Крыму начали штрафовать граждан за пересечение КПВВ с украинским паспортом.

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