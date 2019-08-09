В окупованому Криму підняли прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У місті Судак в окупованому Криму патріоти підняли прапор України, щоб вшанувати пам'ять чотирьох загиблих 6 серпня у зоні ООС українських військових. Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов, передає УНН.
"Сьогодні вранці, на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим в місті Судак, місцевими патріотами України, був піднятий Український прапор, в знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у звільнення Криму від окупації.