В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В городе Судак в оккупированном Крыму патриоты подняли флаг Украины, чтобы почтить память четырех погибших 6 августа в зоне ООС украинских военных. Об этом сообщил в Facebook советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев, передает УНН.
"Сегодня утром, на временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым в городе Судак, местными патриотами Украины, был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", - сообщил он.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в освобождение Крыма от оккупации.