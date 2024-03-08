В окупованому Донецьку брак водіїв громадського транспорту через мобілізацію - ЦНС
Київ • УНН
Через мобілізацію більшої частини чоловічого населення до армії окупанта та відсутність житлових умов, в окупованому росією Донецьку відчувається нестача водіїв громадського транспорту та транспортних засобів.
В окупованому Донецьку спостерігається брак водіїв громадського транспорту, адже більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта. Частину "вільних" транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії рф, повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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В захопленому росіянами Донецьку продовжується зменшуватись мережа громадського транспорту. Так, в місті суттєво не вистачає водій, адже більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта. Також значна частина покинула місто через відсутність там життєвих умов
Також зазначається, що багато "вільних" транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії рф через небажання людей приїжджати в місто з росії.
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