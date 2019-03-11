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В окупованій Макіївці чоловік підірвався на боєприпасі

В окупованій Макіївці чоловік підірвався на боєприпасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В окупованій Макіївці Донецької області чоловік втратив обидві ноги та дістав поранення ока внаслідок інциденту з невибухлим боєприпасом. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОСБЄ, передає УНН.

"8 березня в лікарні в Макіївці команда СММ бачила чоловіка (30–39 років), у якого до колін було ампутовано обидві нижні кінцівки, а ліве око напівзакрите", - йдеться в повідомленні.

Він розповів спостерігачам, що 19 лютого дорогою до свого гаражу на вулиці Заслонова у Макіївці він підібрав на вулиці металевий предмет круглої форми. З його слів, у гаражі він випадково впустив цей предмет і більше нічого не пам'ятає, що сталося потім.

При цьому, медперсонал лікарні повідомив, що 19 лютого до них доправили чоловіка з ураженнями від вибуху обох нижніх кінцівок, які потребували ампутації, а також із травмою ока.

Нагадаємо, у Харківській області у Міжнародний жіночий день син ненароком підірвав матір гранатою під час святкового застілля.

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