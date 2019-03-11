В оккупированной Макеевке мужчина подорвался на боеприпасе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В оккупированной Макеевке Донецкой области мужчина потерял обе ноги и получил ранение глаза в результате инцидента с невзорвавшимся боеприпасом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОСБЕ, передает УНН.
"8 марта в больнице в Макеевке команда СММ видела мужчину (30-39 лет), у которого до колен были ампутированы обе нижние конечности, а левый глаз полузакрытый", - говорится в сообщении.
Он рассказал наблюдателям, что 19 февраля по дороге к своему гаражу на улице Заслонова в Макеевке он подобрал на улице металлический предмет круглой формы. По его словам, в гараже он случайно уронил этот предмет и больше ничего не помнит, что произошло потом.
При этом, медперсонал больницы сообщил, что 19 февраля к ним доставили мужчину с поражениями от взрыва обеих нижних конечностей, нуждающихся ампутации, а также с травмой глаза.
Напомним, в Харьковской области в Международный женский день сын нечаянно подорвал мать гранатой во время праздничного застолья.