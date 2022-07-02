В окупованій Чаплинці масові обшуки та вивезення урожаю зерна загарбниками - ГУР

Деталі

З 29 червня, як повідомляється, у селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. У разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ «Тигр». Обшуки проводяться дуже детально – до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.

У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено «свою людину», яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня, додали у ГУР.

Також в населеному пункті розпочались жнива. Весь урожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю, вказали у розвідці.

Нагадаємо

Загарбники та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах.